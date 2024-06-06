В ГУР підтвердили причетність до атаки дронів 6 червня на нафтобазу на Бєлгородщині

Удари по нафтобазі у РФ — у ГУР підтвердили причетність
У Росії в районі Старого Оскола Бєлгородської області в ніч проти 6 червня безпілотники атакували нафтобазу. Ця дронова атака була спецоперацією Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України.
Про це пише УП з посиланням на джерела в ГУР.
Дронова атака на нафтобазу на Бєлгородщині 6 червня
У ГУР підтвердили, що нічна атака безпілотників на нафтобазу в Старому Осколі Бєлгородській області — була їхньою операцією.
"Операція ГУР, цілі уражено", — зазначили у відомстві.
Інші подробиці події наразі не розкриваються. Водночас російські ЗМІ з посиланням на губернатора Бєлгородщини В'ячеслава Гладкова, зазначають, що через удар дрона стався вибух та займання одного з резервуарів з нафтою.
За словами Гладкова, також вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони, постраждалих внаслідок атаки немає.
Нагадаємо, у Бєлгородській області зафіксували удар по російських зенітно-ракетних комплексах С-300 та С-400. Ймовірно, техніку ворогу атакували з реактивної артилерійської системи Himars.
Також ми писали, що у Краснодарському краї внаслідок атаки дронів було пошкоджено нафтобазу.
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