В ГУР підтвердили причетність до атаки дронів 6 червня на нафтобазу на Бєлгородщині

Пожежа внаслідок удару по нафтобазі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Росії в районі Старого Оскола Бєлгородської області в ніч проти 6 червня безпілотники атакували нафтобазу. Ця дронова атака була спецоперацією Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України.

Про це пише УП з посиланням на джерела в ГУР.

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У ГУР підтвердили, що нічна атака безпілотників на нафтобазу в Старому Осколі Бєлгородській області — була їхньою операцією.

"Операція ГУР, цілі уражено", — зазначили у відомстві.

Інші подробиці події наразі не розкриваються. Водночас російські ЗМІ з посиланням на губернатора Бєлгородщини В'ячеслава Гладкова, зазначають, що через удар дрона стався вибух та займання одного з резервуарів з нафтою.

За словами Гладкова, також вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони, постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, у Бєлгородській області зафіксували удар по російських зенітно-ракетних комплексах С-300 та С-400. Ймовірно, техніку ворогу атакували з реактивної артилерійської системи Himars.

Також ми писали, що у Краснодарському краї внаслідок атаки дронів було пошкоджено нафтобазу.