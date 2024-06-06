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Удари по нафтобазі у РФ — у ГУР підтвердили причетність

6 червня 2024 10:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В ГУР підтвердили причетність до атаки дронів 6 червня на нафтобазу на Бєлгородщині
Пожежа внаслідок удару по нафтобазі. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Росії в районі Старого Оскола Бєлгородської області в ніч проти 6 червня безпілотники атакували нафтобазу. Ця дронова атака була спецоперацією Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України.

Про це пише УП з посиланням на джерела в ГУР.

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У ГУР підтвердили, що нічна атака безпілотників на нафтобазу в Старому Осколі Бєлгородській області — була їхньою операцією. 

"Операція ГУР, цілі уражено", — зазначили у відомстві.

Інші подробиці події наразі не розкриваються. Водночас російські ЗМІ з посиланням на губернатора Бєлгородщини В'ячеслава Гладкова, зазначають, що через удар дрона стався вибух та займання одного з резервуарів з нафтою.

За словами Гладкова, також вибуховою хвилею вибило вікна в будівлі охорони, постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, у Бєлгородській області зафіксували удар по російських зенітно-ракетних комплексах С-300 та С-400. Ймовірно, техніку ворогу атакували з реактивної артилерійської системи Himars.

Також ми писали, що у Краснодарському краї внаслідок атаки дронів було пошкоджено нафтобазу.

нафта
Бєлгородська область
війна в Україні
безпілотники
дрони
Росія
ГУР

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