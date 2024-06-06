В ГУР подтвердили причастность к атаке дронов 6 июня на нефтебазу на Белгородщине

Удары по нефтебазе в РФ — в ГУР подтвердили причастность
В России в районе Старого Оскола Белгородской области в ночь на 6 июня беспилотники атаковали нефтебазу. Эта дроновая атака была спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Об этом пишет УП со ссылкой на источники в ГУР.
Дроновая атака на нефтебазу на Белгородщине 6 июня
В ГУР подтвердили, что ночная атака беспилотников на нефтебазу в Старом Осколе Белгородской области была их операцией.
"Операция ГУР, цели поражены", — отметили в ведомстве.
Другие подробности происшествия пока не раскрываются. В то же время российские СМИ со ссылкой на губернатора Белгородщины Вячеслава Гладкова отмечают, что из-за удара дрона произошел взрыв и возгорание одного из резервуаров с нефтью.
По словам Гладкова, также взрывной волной выбило окна в здании охраны, пострадавших в результате атаки нет.
Напомним, в Белгородской области зафиксировали удар по российским зенитно-ракетным комплексам С-300 и С-400. Вероятно, технику врага атаковали из реактивной артиллерийской системы Himars.
Также мы писали, что в Краснодарском крае в результате атаки дронов была повреждена нефтебаза.
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