У Ростовській області Росії внаслідок атаки БпЛА загорівся нафтопереробний завод

Пожежа на російському НПЗ. Фото ілюстративне: скриншот відео

У місті Новошахтинськ Ростовської області палає нафтопереробний завод. Пожежа почалася вночі, 6 червня, після серії вибухів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що вогонь охопив НПЗ внаслідок атаки БпЛА. За його словами, на місці вибуху працюють екстренні служби, інформація про постраждалих уточнюється.

Місцеві жителі пишуть у пабліках, що чули вибухи, це нібито працювала російська ППО.

Нагадаємо, 17 травня вибухи пролунали у російському Туапсе Краснодарського краю в районі місцевого нафтопереробного заводу.

Раніше ми повідомляли, що на території Росії відбулася атака на три стратегічні об’єкти.