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У Ростовській області після серії вибухів спалахнув нафтопереробний завод — перші кадри пожежі

6 червня 2024 02:45
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Ростовській області Росії внаслідок атаки БпЛА загорівся нафтопереробний завод
Пожежа на російському НПЗ. Фото ілюстративне: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У місті Новошахтинськ Ростовської області палає нафтопереробний завод. Пожежа почалася вночі, 6 червня, після серії вибухів. 

Про це повідомляють російські телеграм-канали. 

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Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що вогонь охопив НПЗ внаслідок атаки БпЛА. За його словами, на місці вибуху працюють екстренні служби, інформація про постраждалих уточнюється. 

Місцеві жителі пишуть у пабліках, що чули вибухи, це нібито працювала російська ППО.  

Нагадаємо, 17 травня вибухи пролунали у російському Туапсе Краснодарського краю в районі місцевого нафтопереробного заводу.

Раніше ми повідомляли, що на території Росії відбулася атака на три стратегічні об’єкти.

нафта
пожежа
Росія
НПЗ
обстріли
безпілотники
війна

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