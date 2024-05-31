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В Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтові термінали в Криму та Краснодарі — деталі операції

31 травня 2024 10:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Атака на порт Краснодара — оперативна інформація від Генштабу
Пожежа в порту "Кавказ" Краснодарського краю Росії. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Генеральному штабі ЗСУ розповіли подробиці атаки про російських портах 31 травня. Удари було завдано з використанням далекобійних дронів-камікадзе та протикорабельних ракет "Нептун". 

Про це йдеться в оперативному зведенні командування.

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Як зазначається, атаку проводили військово-морські сили ЗСУ, внаслідок чого було ракетами "Нептун" було вражено поромну переправу та портовий нафтовий термінал. 

"Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується", — йдеться в повідомленні.

Такому у Генштабі додали, що операція проводилася в координації з іншими підрозділами та родами військ ЗСУ. Водночас ударами далекобійних дронів було атаковано ще один термінал.

вибухи краснодар
Скриншот заяви Генштабу

Нагадаємо, вночі, 31 травня, було атаковано нафтовий термінал в російському порту "Кавказ", внаслідок чого на місці удару спалахнула масштабна пожежа.

"Завітали" безпілотники й до Татарстану: внаслідок нальоту у двох аеропортах регіону призупинилася робота.

Україна
нафта
вибух
НПЗ
війна в Україні
Росія
ЗСУ

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