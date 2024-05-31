Росія втратила ще понад 1300 військових та майже 40 артсистем

Український військовий. Фото: REUTERS

У Генеральному штабі Збройних сил України у п'ятницю, 31 травня, повідомили про значні втрати російської армії від початку повномасштабної війни проти України. Так, за минулу добу українські воїни знищили ще 1390 окупантів, підбили 18 танків та 39 артилерійських систем.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

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За даними Генштабу, армія РФ втратила:

особового складу — близько 507650 (+1390) осіб;

танків — 7728 (+18) одиниць;

бойових броньованих машин — 14935 (+22) одиниць;

артилерійських систем — 13140 (+39) одиниць;

РСЗВ — 1088 (+0) одиниць;

засобів ППО — 815 (+0) одиниць;

літаків — 357 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10587 (+55) одиниць;

крилатих ракет — 2227 (+7) одиниць;

кораблів/катерів — 27 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 17905 (+56) одиниць;

спеціальної техніки — 2164 (+11) одиниці.

Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, у Британії підрахували втрати особового складу Росії на війні в Україні. За їх даними, понад 465 тис. осіб були вбитими або пораненими.

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