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Понад 1300 окупантів та майже 40 артсистем — Генштаб оприлюднив втрати ворога

31 травня 2024 07:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія втратила ще понад 1300 військових та майже 40 артсистем
Український військовий. Фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Генеральному штабі Збройних сил України у п'ятницю, 31 травня, повідомили про значні втрати російської армії від початку повномасштабної війни проти України. Так, за минулу добу українські воїни знищили ще 1390 окупантів, підбили 18 танків та 39 артилерійських систем.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

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Втрати Росії на війні в Україні 31 травня

За даними Генштабу, армія РФ втратила:

  • особового складу — близько 507650 (+1390) осіб;
  • танків — 7728 (+18) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 14935 (+22) одиниць;
  • артилерійських систем — 13140 (+39) одиниць;
  • РСЗВ — 1088 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 815 (+0) одиниць;
  • літаків — 357 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10587 (+55) одиниць;
  • крилатих ракет — 2227 (+7) одиниць;
  • кораблів/катерів — 27 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17905 (+56) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2164 (+11) одиниці.
скільки окупантів загинули в Україні станом на 31 травня
Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, у Британії підрахували втрати особового складу Росії на війні в Україні. За їх даними, понад 465 тис. осіб були вбитими або пораненими.

Також ми писали, що українські оператори дронів знищили російський "Град" з боєкомплектом.

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Генштаб ЗСУ
війна в Україні
Росія
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