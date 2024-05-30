Скільки російських військових загинули під час війни в Україні

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Дипломат представництва Великої Британії при ОБСЄ Анкур Нараян заявив, що країна порахувала, скільки російських військових загинули на війні проти України. За його даними, втрати армії Росії перевищили 465 тис. осіб.

Про це пише УП.

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Втрати Росії на війні в Україні

Нараян наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло 825 днів і за цей час "понад 465 тис. російських військовослужбовців були вбиті або поранені".

"Із січня по квітень 2024 року щоденні втрати Росії в Україні — кількість вбитих і поранених — становили 980 людей. За травневими оцінками, це число перевищує 1 000 на день", — зауважив він.

За його підрахунками, це близько 30 тис. людей на місяць, що є найвищим показником з початку цієї війни. Він наголосив, що для Росії найкращим варіантом "мінімізувати людські втрати" в Україні було б завершення розв'язаної нею війни.

"Якщо подивитися на дані об'єктивно, то вони вказують на жахливі втрати для такої країни, як Росія — в людських життях, матеріальних засобах і авторитеті", — додав Нараян.

Згідно із сьогоднішнім зведенням Генштабу ЗСУ, російська армія втратила близько 506 260 осіб з 24 лютого 2022 року, з них 1 160 — за минулу добу.

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