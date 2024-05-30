Сколько российских военных погибли во время войны в Украине

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Дипломат представительства Великобритании при ОБСЕ Анкур Нараян заявил, что страна посчитала, сколько российских военных погибли на войне против Украины. По его данным, потери армии России превысили 465 тыс. человек.

Об этом пишет УП.

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Потери России на войне в Украине

Нараян подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло 825 дней и за это время "свыше 465 тыс. российских военнослужащих были убиты или ранены".

"С января по апрель 2024 года ежедневные потери России в Украине — количество убитых и раненых — составляли 980 человек. По майским оценкам, это число превышает 1000 в день", — отметил он.

По его подсчетам, это около 30 тыс. человек в месяц, что является самым высоким показателем с начала этой войны. Он подчеркнул, что для России лучшим вариантом "минимизировать человеческие потери" в Украине было бы завершение развязанной ею войны.

"Если посмотреть на данные объективно, то они указывают на ужасные потери для такой страны как Россия — в человеческих жизнях, материальных средствах и авторитете", — добавил Нараян.

Согласно сегодняшней сводке Генштаба ВСУ, российская армия потеряла около 506 260 человек с 24 февраля 2022 года, из них 1 160 — за минувшие сутки.

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