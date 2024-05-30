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Росіяни втратили ще більше тисячі піхоти та десятки одиниць техніки — нові дані Генштабу

30 травня 2024 07:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни втратили ще більше тисячі піхоти та десятки одиниць техніки — нові дані Генштабу
Український воїн в окопі. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про значні втрати, яких зазнали російські загарбники за час повномасштабної війни проти України. Зокрема, за минулу добу українські воїни знищили ще 1160 ворожих військових, підбили 10 танків та 35 артсистеми.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у четвер, 30 травня.

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Втрати ворога

За даними Генштабу, армія РФ втратила:

  • особового складу — близько 506260 (+1160) осіб;
  • танків — 7710 (+10) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 14913 (+22) одиниць;
  • артилерійських систем — 13101 (+35) одиниць;
  • РСЗВ — 1088 (+1) одиниць;
  • засобів ППО — 815 (+0) одиниць;
  • літаків — 357 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 10532 (+22) одиниць;
  • крилатих ракет — 2222 (+0) одиниць;
  • кораблів/катерів — 27 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17849 (+53) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2153 (+11) одиниць.

Раніше ми писали, що у середу, 29 травня, протягом доби російські загарбники здійснили 2 683 обстріли з використанням різних типів озброєння по позиціях українських військових та населених пунктах. Найгарячішою залишається ситуація на Куп'янському та Покровському напрямках.

Нагадаємо, удень у середу, 29 травня, росіяни тричі обстріляли місто Лиман Донецької області. Є пошкодження цивільних будинків і адміністративних споруд. Вісім людей зазнали поранень.

війна
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Україна
окупанти
Генштаб ЗСУ
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