Россияне потеряли еще более тысячи пехоты и десятки единиц техники — новые данные Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о значительных потерях, понесенных российскими захватчиками за время полномасштабной войны против Украины. В частности, за минувшие сутки украинские воины уничтожили еще 1160 вражеских военных, подбили 10 танков и 35 артсистем.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в четверг, 30 мая.
Потери врага
По данным Генштаба, армия РФ потеряла:
- личного состава — около 506260 (+1160) человек;
- танков — 7710 (+10) единиц;
- боевых бронированных машин — 14913 (+22) единиц;
- артиллерийских систем — 13101 (+35) единица;
- РСЗО — 1088 (+1) единиц;
- средств ПВО — 815 (+0) единиц;
- самолетов — 357 (+0) единиц;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 10532 (+22) единицы;
- крылатых ракет — 2222 (+0) единицы;
- кораблей/катеров — 27 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 17849 (+53) единиц;
- специальной техники — 2153 (+11) единицы.
Ранее мы писали, что в среду, 29 мая, за сутки российские захватчики произвели 2 683 обстрела с использованием различных типов вооружения по позициям украинских военных и населенных пунктов. Горячей остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.
Напомним, днем в среду, 29 мая, россияне трижды обстреляли город Лиман Донецкой области. Имеются повреждения гражданских зданий и административных сооружений. Восемь человек получили ранения.
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