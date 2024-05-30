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Россияне потеряли еще более тысячи пехоты и десятки единиц техники — новые данные Генштаба

30 мая 2024 07:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне потеряли еще более тысячи пехоты и десятки единиц техники — новые данные Генштаба
Украинский воин в окопе. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о значительных потерях, понесенных российскими захватчиками за время полномасштабной войны против Украины. В частности, за минувшие сутки украинские воины уничтожили еще 1160 вражеских военных, подбили 10 танков и 35 артсистем.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в четверг, 30 мая.

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Потери врага

По данным Генштаба, армия РФ потеряла:

  • личного состава — около 506260 (+1160) человек;
  • танков — 7710 (+10) единиц;
  • боевых бронированных машин — 14913 (+22) единиц;
  • артиллерийских систем — 13101 (+35) единица;
  • РСЗО — 1088 (+1) единиц;
  • средств ПВО — 815 (+0) единиц;
  • самолетов — 357 (+0) единиц;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 10532 (+22) единицы;
  • крылатых ракет — 2222 (+0) единицы;
  • кораблей/катеров — 27 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 17849 (+53) единиц;
  • специальной техники — 2153 (+11) единицы.

Ранее мы писали, что в среду, 29 мая, за сутки российские захватчики произвели 2 683 обстрела с использованием различных типов вооружения по позициям украинских военных и населенных пунктов. Горячей остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.

Напомним, днем в среду, 29 мая, россияне трижды обстреляли город Лиман Донецкой области. Имеются повреждения гражданских зданий и административных сооружений. Восемь человек получили ранения.

Украина
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