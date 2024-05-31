Россия потеряла еще более 1300 военных и около 40 артсистем

Украинский военный. Фото: REUTERS

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в пятницу, 31 мая, сообщили о значительных потерях российской армии с начала полномасштабной войны против Украины. Так, за минувшие сутки украинские воины уничтожили еще 1390 оккупантов, подбили 18 танков и 39 артиллерийских систем.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

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Потери России на войне в Украине 31 мая

По данным Генштаба, армия РФ потеряла:

личного состава — около 507650 (+1390) человек;

танков — 7728 (+18) единиц;

боевых бронированных машин — 14935 (+22) единиц;

артиллерийских систем — 13140 (+39) единиц;

РСЗО — 1088 (+0) единиц;

средств ПВО — 815 (+0) единиц;

самолетов — 357 (+0) единиц;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 10587 (+55) единиц;

крылатых ракет — 2227 (+7) единиц;

кораблей/катеров — 27 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 17905 (+56) единиц;

специальной техники — 2164 (+11) единицы.

Потери РФ. Фото: Генштаб

Напомним, в Британии подсчитали потери личного состава России на войне в Украине. По их данным, более 465 тыс. человек были убиты или ранены.

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