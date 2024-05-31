Россия потеряла еще более 1300 военных и около 40 артсистем

Более 1300 окупантов и почти 40 артсистем — Генштаб обнародовал потери врага
31 мая 2024 07:44
Украинский военный. Фото: REUTERS
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в пятницу, 31 мая, сообщили о значительных потерях российской армии с начала полномасштабной войны против Украины. Так, за минувшие сутки украинские воины уничтожили еще 1390 оккупантов, подбили 18 танков и 39 артиллерийских систем.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
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По данным Генштаба, армия РФ потеряла:
- личного состава — около 507650 (+1390) человек;
- танков — 7728 (+18) единиц;
- боевых бронированных машин — 14935 (+22) единиц;
- артиллерийских систем — 13140 (+39) единиц;
- РСЗО — 1088 (+0) единиц;
- средств ПВО — 815 (+0) единиц;
- самолетов — 357 (+0) единиц;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 10587 (+55) единиц;
- крылатых ракет — 2227 (+7) единиц;
- кораблей/катеров — 27 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 17905 (+56) единиц;
- специальной техники — 2164 (+11) единицы.
Напомним, в Британии подсчитали потери личного состава России на войне в Украине. По их данным, более 465 тыс. человек были убиты или ранены.
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