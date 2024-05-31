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Более 1300 окупантов и почти 40 артсистем — Генштаб обнародовал потери врага

31 мая 2024 07:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия потеряла еще более 1300 военных и около 40 артсистем
Украинский военный. Фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в пятницу, 31 мая, сообщили о значительных потерях российской армии с начала полномасштабной войны против Украины. Так, за минувшие сутки украинские воины уничтожили еще 1390 оккупантов, подбили 18 танков и 39 артиллерийских систем.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

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По данным Генштаба, армия РФ потеряла:

  • личного состава — около 507650 (+1390) человек;
  • танков — 7728 (+18) единиц;
  • боевых бронированных машин — 14935 (+22) единиц;
  • артиллерийских систем — 13140 (+39) единиц;
  • РСЗО — 1088 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 815 (+0) единиц;
  • самолетов — 357 (+0) единиц;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 10587 (+55) единиц;
  • крылатых ракет — 2227 (+7) единиц;
  • кораблей/катеров — 27 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 17905 (+56) единиц;
  • специальной техники — 2164 (+11) единицы.
сколько окупантов погибли в Украине по состоянию на 31 мая
Потери РФ. Фото: Генштаб

Напомним, в Британии подсчитали потери личного состава России на войне в Украине. По их данным, более 465 тыс. человек были убиты или ранены.

Также мы писали, что украинские операторы дронов уничтожили российский "Град" с боекомплектом.

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