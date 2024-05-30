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Оператори дронів знищили російський Град з боєкомплектом — ефектне відео

30 травня 2024 17:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ЗСУ показали знищення російського Граду з боєкомплектом
Удар по російському "Граду". Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Оператори дронів Збройних сил України ефектно знищують ворожу військову техніку. Вони показали, як завдали удару по російському "Граду" з боєкомплектом.

Відео опублікував СтратКом ЗСУ у Telegram у четвер, 30 травня.

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Знищення російської військової техніки

На відео можна побачити бойову роботу пілотів БпЛА 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Ліквідація ворожого "Граду" з боєкомплектом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові щодня завдають професійних ударів по російських окупантах та ворожій техніці. Вони показали, як били по вогневих засобах противника.

Також уночі проти 30 травня на території тимчасово окупованого Криму лунали вибухи. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". 

Україна
окупанти
росіяни
безпілотники
війна
військова техніка
ЗСУ

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