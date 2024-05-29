У ЗСУ показали ефектну роботу танка M1 Abrams по окупантах
Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали професійну роботу танка M1 Abrams по ворогу.
Відео опублікував підрозділ аеророзвідки 47-ї бригади у Telegram у середу, 29 травня.
Робота танку M1 Abrams
Військові зазначили, що відео архівне. Танк M1 Abrams бив по російських загарбниках, які перебували на Авдіївському коксохімічному заводі.
Нагадаємо, українські військові професійно знищують російські розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. Вони показали, як приземлили ворожі Zala та "Орлан-10".
Також загальна кількість бойових зіткнень станом на зараз зросла до 60. Упродовж дня ворог значно активізувався на Курахівському напрямку, але найбільша кількість сутичок залишається на Покровському напрямку.
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