У ЗСУ показали ефектну роботу танка M1 Abrams по окупантах

Робота танка M1 Abrams. Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали професійну роботу танка M1 Abrams по ворогу.

Відео опублікував підрозділ аеророзвідки 47-ї бригади у Telegram у середу, 29 травня.

Читайте також:

Робота танку M1 Abrams

Військові зазначили, що відео архівне. Танк M1 Abrams бив по російських загарбниках, які перебували на Авдіївському коксохімічному заводі.

Нагадаємо, українські військові професійно знищують російські розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. Вони показали, як приземлили ворожі Zala та "Орлан-10".

Також загальна кількість бойових зіткнень станом на зараз зросла до 60. Упродовж дня ворог значно активізувався на Курахівському напрямку, але найбільша кількість сутичок залишається на Покровському напрямку.