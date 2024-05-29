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Українські військові показали, як знищують російські розвідувальні безпілотники

29 травня 2024 18:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові показали, як знищують російські розвідувальні безпілотники
Українська військова техніка, яка знищує російський безпілотник. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові професійно знищують російські розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. Вони показали, як приземлили ворожі Zala та "Орлан-10".

Відео опублікувала пресслужба Сухопутних військ ЗСУ в Telegram у середу, 29 травня.

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Знищення російських безпілотників

"Розрахунки 38-го ЗРП імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника та 93 ОМБр "Холодний Яр" вдало відпрацювали по ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, вдалося знищити ворожі Zala та "Орлан-10".

У Сухопутних військах додали, що протиповітряна оборона цілодобово на сторожі українського неба та на захисті позицій.

Нагадаємо, загальна кількість бойових зіткнень на фронтах російсько-української війни з початку доби перевищила 40. Найбільша активність окупантів спостерігається на двох напрямках — Куп’янському та Покровському.

Також окупанти вирішили, що пересуватися на мопедах і на мотоциклах — набагато безпечніше. Вони підвозять боєприпаси у такий спосіб та ведуть розвідку, але Збройні сили України нищать їх дронами, попри швидкість та маневровність ворога. 

війна
ЗСУ
українці
безпілотники
Україна
окупанти

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