На яких напрямках фронту найскладніша ситуація — деталі від Генштабу ЗСУ

У Генштабі назвали два напрямки фронту, де спостерігається найбільша активність окупантів
Загальна кількість бойових зіткнень на фронтах російсько-української війни з початку доби перевищила 40. Найбільша активність окупантів спостерігається на двох напрямках — Куп’янському та Покровському.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в зведенні 29 травня.
Ситуація на напрямках фронту
На Харківському напрямку російські загарбники продовжують штурмові дії у районі Вовчанська. Там ворог підтримував сухопутні підрозділи ударами чотирьох керованих авіабомб, що були випущені із літаків над територією РФ.
На Куп'янському напрямку було дві спроби загарбників атакувати українські позиції. Штурми РФ відбито неподалік Петропавлівки і Стельмахівки. Наразі бої тривають у районах Синьківки, Новоєгорівки та Степової Новоселівки. Загалом з початку доби тут відбулося вже десять бойових зіткнень.
На Покровському — противник підтримує високу інтенсивність атак. Наразі відбуваються три бойові зіткнення біля Новоселівки Першої, ще по одному — в районах Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої і Невельського. У Генштабі зазначили, що відбито штурмові дії, зокрема, біля населених пунктів Новоолександрівка і Яснобродівка. Загалом на напрямку відбулося і ще триває 16 боїв.
"Тричі з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій у районі Красногорівки, що на Курахівському напрямку. Одну спроби відбито, однак бойові дії ще у двох локаціях продовжуються", — йдеться у зведенні.
На Времівському напрямку окупанти застосували дві керовані авіабомби по району Великої Новосілки. ЗСУ відбили три спроби окупантів просунутись уперед біля Старомайорського.
На Оріхівському — загарбники двічі атакували біля Малих Щербаків, та раз — у районі Малої Токмачки. Спроби ворога відбито.
На Придніпровському напрямку відбито одну ворожу атаку, в районі Кринок.
У Генштабі додали, що на решті напрямків обстановка без особливих змін.
Нагадаємо, на Харківському напрямку бійці 3-ї окремої штурмової бригади продовжують захищати позиції. За допомогою дронів вони активно нищать особовий склад та техніку противника.
Також окупанти вирішили, що пересуватися на мопедах і на мотоциклах — набагато безпечніше. Вони підвозять боєприпаси у такий спосіб та ведуть розвідку, але Збройні сили України нищать їх дронами, не дивлячись на швидкість та маневровність ворога.
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