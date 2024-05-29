На яких напрямках фронту найскладніша ситуація — деталі від Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Загальна кількість бойових зіткнень на фронтах російсько-української війни з початку доби перевищила 40. Найбільша активність окупантів спостерігається на двох напрямках — Куп’янському та Покровському.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в зведенні 29 травня.

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Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку російські загарбники продовжують штурмові дії у районі Вовчанська. Там ворог підтримував сухопутні підрозділи ударами чотирьох керованих авіабомб, що були випущені із літаків над територією РФ.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку було дві спроби загарбників атакувати українські позиції. Штурми РФ відбито неподалік Петропавлівки і Стельмахівки. Наразі бої тривають у районах Синьківки, Новоєгорівки та Степової Новоселівки. Загалом з початку доби тут відбулося вже десять бойових зіткнень.

На Покровському — противник підтримує високу інтенсивність атак. Наразі відбуваються три бойові зіткнення біля Новоселівки Першої, ще по одному — в районах Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої і Невельського. У Генштабі зазначили, що відбито штурмові дії, зокрема, біля населених пунктів Новоолександрівка і Яснобродівка. Загалом на напрямку відбулося і ще триває 16 боїв.

"Тричі з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій у районі Красногорівки, що на Курахівському напрямку. Одну спроби відбито, однак бойові дії ще у двох локаціях продовжуються", — йдеться у зведенні.

На Времівському напрямку окупанти застосували дві керовані авіабомби по району Великої Новосілки. ЗСУ відбили три спроби окупантів просунутись уперед біля Старомайорського.

На Оріхівському — загарбники двічі атакували біля Малих Щербаків, та раз — у районі Малої Токмачки. Спроби ворога відбито.

На Придніпровському напрямку відбито одну ворожу атаку, в районі Кринок.

У Генштабі додали, що на решті напрямків обстановка без особливих змін.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківському напрямку бійці 3-ї окремої штурмової бригади продовжують захищати позиції. За допомогою дронів вони активно нищать особовий склад та техніку противника.

Також окупанти вирішили, що пересуватися на мопедах і на мотоциклах — набагато безпечніше. Вони підвозять боєприпаси у такий спосіб та ведуть розвідку, але Збройні сили України нищать їх дронами, не дивлячись на швидкість та маневровність ворога.