На каких направлениях фронта самая сложная ситуация — детали от Генштаба ВСУ

В Генштабе назвали два направления фронта, где наблюдается наибольшая активность оккупантов
Общее количество боевых столкновений на фронтах российско-украинской войны с начала суток превысило 40. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на двух направлениях — Купянском и Покровском.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 29 мая.
Ситуация на направлениях фронта
На Харьковском направлении российские захватчики продолжают штурмовые действия в районе Волчанска. Там враг поддерживал сухопутные подразделения ударами четырех управляемых авиабомб, которые были выпущены из самолетов над территорией РФ.
На Купянском направлении было две попытки захватчиков атаковать украинские позиции. Штурмы РФ отражены неподалеку от Петропавловки и Стельмаховки. Сейчас бои продолжаются в районах Синьковки, Новоегоровки и Степной Новоселовки. В общей сложности с начала суток здесь произошло уже десять боевых столкновений.
На Покровском — противник поддерживает высокую интенсивность атак. Происходят три боевых столкновения возле Новоселовки Первой, еще по одному — в районах Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского. В Генштабе отметили, что отражены штурмовые действия, в частности, возле населенных пунктов Новоалександровка и Яснобродовка. В общей сложности на направлении произошло и еще длится 16 боев.
"Трижды с начала суток россияне прибегали к штурмовым действиям в районе Красногоровки, что на Кураховском направлении. Одна попытка отбита, однако боевые действия еще в двух локациях продолжаются", — говорится в сводке.
На Времивском направлении оккупанты применили две управляемые авиабомбы по району Великой Новоселки. ВСУ отразили три попытки оккупантов продвинуться вперед возле Старомайорского.
На Ореховском — захватчики дважды атаковали возле Малых Щербаков, и раз в районе Малой Токмачки. Попытки врага отражены.
На Приднепровском направлении отражена одна вражеская атака, в районе Крынок.
В Генштабе добавили, что на остальных направлениях обстановка без особых изменений.
Напомним, на Харьковском направлении бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают защищать позиции. С помощью дронов они активно уничтожают личный состав и технику противника.
Также оккупанты решили, что передвигаться на мопедах и на мотоциклах — гораздо безопаснее. Они подвозят боеприпасы таким образом и ведут разведку, но Вооруженные силы Украины уничтожают их дронами, несмотря на быстроту и маневровность врага.
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