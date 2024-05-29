На каких направлениях фронта самая сложная ситуация — детали от Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Общее количество боевых столкновений на фронтах российско-украинской войны с начала суток превысило 40. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на двух направлениях — Купянском и Покровском.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 29 мая.

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Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении российские захватчики продолжают штурмовые действия в районе Волчанска. Там враг поддерживал сухопутные подразделения ударами четырех управляемых авиабомб, которые были выпущены из самолетов над территорией РФ.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении было две попытки захватчиков атаковать украинские позиции. Штурмы РФ отражены неподалеку от Петропавловки и Стельмаховки. Сейчас бои продолжаются в районах Синьковки, Новоегоровки и Степной Новоселовки. В общей сложности с начала суток здесь произошло уже десять боевых столкновений.

На Покровском — противник поддерживает высокую интенсивность атак. Происходят три боевых столкновения возле Новоселовки Первой, еще по одному — в районах Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского. В Генштабе отметили, что отражены штурмовые действия, в частности, возле населенных пунктов Новоалександровка и Яснобродовка. В общей сложности на направлении произошло и еще длится 16 боев.

"Трижды с начала суток россияне прибегали к штурмовым действиям в районе Красногоровки, что на Кураховском направлении. Одна попытка отбита, однако боевые действия еще в двух локациях продолжаются", — говорится в сводке.

На Времивском направлении оккупанты применили две управляемые авиабомбы по району Великой Новоселки. ВСУ отразили три попытки оккупантов продвинуться вперед возле Старомайорского.

На Ореховском — захватчики дважды атаковали возле Малых Щербаков, и раз в районе Малой Токмачки. Попытки врага отражены.

На Приднепровском направлении отражена одна вражеская атака, в районе Крынок.

В Генштабе добавили, что на остальных направлениях обстановка без особых изменений.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковском направлении бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают защищать позиции. С помощью дронов они активно уничтожают личный состав и технику противника.

Также оккупанты решили, что передвигаться на мопедах и на мотоциклах — гораздо безопаснее. Они подвозят боеприпасы таким образом и ведут разведку, но Вооруженные силы Украины уничтожают их дронами, несмотря на быстроту и маневровность врага.