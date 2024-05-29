Бійці 3 штурмової бригади показали на відео, як нищать росіян та їх техніку

Ворожий АГС. Фото: Третя штурмова бригада

На Харківському напрямку бійці 3-ї окремої штурмової бригади продовжують захищати позиції. За допомогою дронів вони активно нищать особовий склад та техніку противника.

Чергове відео штурмовики показали в Telegram у середу, 29 травня.

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"Цього разу знайшли та знищили вантажівки для підзвозу БК і піхоти, які ворог збирався заюзати в наступі. Влетіли в будівлю з під*рами, і усі — 300. Бахнули ворожий СП, декілька антен РЕБу, АГС, автомобільну техніку та зайняті окупантами позиції разом з росіянами", — йдеться у дописі українських військових.

Як повідомили захисники, така ювелірна робота — це результат старань та вмінь бійців Батальйону безпілотних систем, 2-го штурмового, 1-го механізованого та Протитанкового батальйонів.

Також у дописі зазначено, що бійці бригади завдають вогневого ураження противнику як на лінії зіткнення так і за її межами.

Нагадаємо, раніше воїни 47 механізованої бригади показали, як вони мінусують окупантів на мопедах за допомогою дронів.

У ніч проти 29 травня російська армія атакувала південні регіони України дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, проте сили протиповітряної оборони змогли їх відбити.