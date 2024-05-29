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Третя штурмова вміло "мінусує" росіян на Харківщині — ефектне відео

29 травня 2024 13:24
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Бійці 3 штурмової бригади показали на відео, як нищать росіян та їх техніку
Ворожий АГС. Фото: Третя штурмова бригада
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Харківському напрямку бійці 3-ї окремої штурмової бригади продовжують захищати позиції. За допомогою дронів вони активно нищать особовий склад та техніку противника.

Чергове відео штурмовики показали в Telegram у середу, 29 травня.

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"Цього разу знайшли та знищили вантажівки для підзвозу БК і піхоти, які ворог збирався заюзати в наступі. Влетіли в будівлю з під*рами, і усі — 300. Бахнули ворожий СП, декілька антен РЕБу, АГС, автомобільну техніку та зайняті окупантами позиції разом з росіянами", — йдеться у дописі українських військових. 

Як повідомили захисники, така ювелірна робота — це результат старань та вмінь бійців Батальйону безпілотних систем, 2-го штурмового, 1-го механізованого та Протитанкового батальйонів.

Також у дописі зазначено, що бійці бригади завдають вогневого ураження противнику як на лінії зіткнення так і за її межами.

 Нагадаємо, раніше воїни 47 механізованої бригади показали, як вони мінусують окупантів на мопедах за допомогою дронів. 

У ніч проти 29 травня російська армія атакувала південні регіони України дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, проте сили протиповітряної оборони змогли їх відбити. 

ЗСУ
війна в Україні
атака
штурмова бригада
штурмовий підрозділ
FPV-дрони

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