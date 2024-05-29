Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Третья штурмовая умело "минусует" россиян в Харьковской области — эффектное видео arrow

Третья штурмовая умело "минусует" россиян в Харьковской области — эффектное видео

29 мая 2024 13:24
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Бойцы 3 штурмовой бригады показали на видео, как уничтожают россиян и их технику
Вражеский АГС. Фото: Третья штурмовая бригада
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Харьковском направлении бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают защищать позиции. С помощью дронов они активно уничтожают личный состав и технику противника.

Очередное видео штурмовики показали в Telegram в среду, 29 мая.

Читайте также:

Как бойцы уничтожают врага и его технику

"На этот раз нашли и уничтожили грузовики для подвоза БК и пехоты, которые враг собирался заюзать в наступлении. Влетели в здание с пид*рами, и все — 300. Бахнули вражеский СП, несколько антенн РЭБа, АГС, автомобильную технику и занятые оккупантами позиции вместе с россиянами", — говорится в сообщении украинских военных.

Как сообщили защитники, такая ювелирная работа — результат стараний и умений бойцов Батальона беспилотных систем, 2-го штурмового, 1-го механизированного и Противотанкового батальонов.

Также в сообщении отмечено, что бойцы бригады наносят огненное поражение противнику как на линии столкновения так и за ее пределами.

Напомним, ранее воины 47 механизированной бригады показали, как они минусируют оккупантов на мопедах с помощью дронов.

В ночь на 29 мая российская армия атаковала южные регионы Украины дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, однако силы противовоздушной обороны смогли их отбить.

ВСУ
война в Украине
атака
штурмовая бригада
штурмовое подразделение
FPV-дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера