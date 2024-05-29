Бойцы 3 штурмовой бригады показали на видео, как уничтожают россиян и их технику

Вражеский АГС. Фото: Третья штурмовая бригада

На Харьковском направлении бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают защищать позиции. С помощью дронов они активно уничтожают личный состав и технику противника.

Очередное видео штурмовики показали в Telegram в среду, 29 мая.

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Как бойцы уничтожают врага и его технику

"На этот раз нашли и уничтожили грузовики для подвоза БК и пехоты, которые враг собирался заюзать в наступлении. Влетели в здание с пид*рами, и все — 300. Бахнули вражеский СП, несколько антенн РЭБа, АГС, автомобильную технику и занятые оккупантами позиции вместе с россиянами", — говорится в сообщении украинских военных.

Как сообщили защитники, такая ювелирная работа — результат стараний и умений бойцов Батальона беспилотных систем, 2-го штурмового, 1-го механизированного и Противотанкового батальонов.

Также в сообщении отмечено, что бойцы бригады наносят огненное поражение противнику как на линии столкновения так и за ее пределами.

Напомним, ранее воины 47 механизированной бригады показали, как они минусируют оккупантов на мопедах с помощью дронов.

В ночь на 29 мая российская армия атаковала южные регионы Украины дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, однако силы противовоздушной обороны смогли их отбить.