Украинские военные показали, как уничтожают российские разведывательные беспилотники
Украинские военные профессионально уничтожают российские разведывательные беспилотники оперативно-тактического уровня. Они показали, как приземлили вражеские Zala и "Орлан-10".
Видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram в среду, 29 мая.
Уничтожение российских беспилотников
"Расчеты 38-го ЗРП имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника и 93 ОМБр "Холодный Яр" удачно отработали по вражеским разведывательным БпЛА оперативно-тактического уровня", — говорится в сообщении.
В частности, удалось уничтожить вражеские Zala и "Орлан-10".
В Сухопутных войсках добавили, что противовоздушная оборона круглосуточно на страже украинского неба и защите позиций.
Напомним, общее количество боевых столкновений на фронтах российско-украинской войны с начала суток превысило 40. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на двух направлениях — Купянском и Покровском.
Также оккупанты решили, что передвигаться на мопедах и на мотоциклах — гораздо безопаснее. Они подвозят боеприпасы таким образом и ведут разведку, но Вооруженные силы Украины уничтожают их дронами, несмотря на скорость и маневренностьврага.
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