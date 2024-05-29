В ВСУ показали эффектную работу танка M1 Abrams по оккупантам

Работа танка M1 Abrams. Фото: скриншот с видео

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Они показали профессиональную работу танка M1 Abrams по врагу.

Видео опубликовало подразделение аэроразведки 47-й бригады в Telegram в среду, 29 мая.

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Военные отметили, что видео архивное. Танк M1 Abrams бил по российским захватчикам, находившимся на Авдеевском коксохимическом заводе.

Напомним, украинские военные профессионально уничтожают российские разведывательные беспилотники оперативно-тактического уровня. Они показали, как приземлили вражеские Zala и "Орлан-10".

Также общее количество боевых столкновений по состоянию на сегодняшний день возросло до 60. В течение дня враг значительно активизировался на Кураховском направлении, но наибольшее количество столкновений остается на Покровском направлении.