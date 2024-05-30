В ВСУ показали уничтожение российского Града с боекомплектом

Удар по российскому "Граду". Фото: скриншот из видео

Операторы дронов Вооруженных сил Украины эффектно уничтожают вражескую военную технику. Они показали, как нанесли удар по российскому "Граду" с боекомплектом.

Видео опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram в четверг, 30 мая.

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На видео можно увидеть боевую работу пилотов БпЛА 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"Ликвидация вражеского "Града" с боекомплектом", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные ежедневно наносят профессиональные удары по российским оккупантам и вражеской технике. Они показали, как били по огненным средствам противника.

Также в ночь на 30 мая на территории временно оккупированного Крыма раздавались взрывы. В результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".