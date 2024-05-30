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Українські військові показали ефектні удари по вогневим засобам окупантів

30 травня 2024 13:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ЗСУ показали ефектні удари по вогневим засобам російських окупантів
Удар по вогневому засобі окупантів. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові щодня завдають професійних ударів по російських окупантах та ворожій техніці. Вони показали, як били по вогневих засобах противника.

Відео опублікувала розвідувально-ударний підрозділ "Шершень" у Telegram.

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Удари по вогневих засобах окупантів

"Злагоджена командна робота підрозділів 2-го штурмового батальйону по вогневих засобах противника", — йдеться у повідомленні.

На відео працюють розвідники РУП "Шершень" та пілоти FPV з Галицького взводу.

Нагадаємо, уночі проти 30 травня на території тимчасово окупованого Криму лунали вибухи. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". 

Також у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про значні втрати, яких зазнали російські загарбники за час повномасштабної війни проти України. Зокрема, за минулу добу українські воїни знищили ще 1160 ворожих військових, підбили десять танків та 35 артсистем.

війна
ЗСУ
українці
Україна
військова техніка
окупанти

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