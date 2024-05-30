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Украинские военные показали эффектные удары по огневым средствам оккупантов

30 мая 2024 13:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВСУ показали эффектные удары по огневым средствам российских оккупантов
Удар по огневому средству оккупантов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные ежедневно наносят профессиональные удары по российским оккупантам и вражеской технике. Они показали, как били по огненным средствам противника.

Видео опубликовало разведывательно-ударное подразделение "Шершень" в Telegram.

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Удары по огненным средствам оккупантов

"Слаженная командная работа подразделений 2-го штурмового батальона по огневым средствам противника", — говорится в сообщении.

На видео работают разведчики РУП "Шершень" и пилоты FPV из Галицкого взвода.

Напомним, в ночь на 30 мая на территории временно оккупированного Крыма раздавались взрывы. В результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".

Также в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о значительных потерях, понесенных российскими захватчиками за время полномасштабной войны против Украины. В частности, за минувшие сутки украинские воины уничтожили еще 1160 вражеских военных, подбили десять танков и 35 артсистем.

Украина
оккупанты
украинцы
война
военная техника
ВСУ

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