Атака на порты в Краснодаре – оперативная информация от Генштаба

В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтяные терминалы в Крыму и Краснодаре — детали операции
В Генеральном штабе ВСУ рассказали подробности атаки по российских портах 31 мая. Удары были нанесены с использованием дальнобойных дронов-камикадзе и противокорабельных ракет "Нептун".
Об этом говорится в оперативной сводке командования.
Атаки по российским портам
Как отмечается, атаку проводили военно-морские силы ВСУ, в результате чего ракетами "Нептун" была поражена паромная переправа и портовый нефтяной терминал.
"Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается", — говорится в сообщении.
Также в Генштабе добавили, что операция проводилась в координации с другими подразделениями и родами войск ВСУ. В то же время ударами дальнобойных дронов был атакован еще один терминал.
Напомним, ночью, 31 мая, был атакован нефтяной терминал в российском порту "Кавказ", в результате чего на месте удара вспыхнул масштабный пожар.
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