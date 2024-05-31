Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтяные терминалы в Крыму и Краснодаре — детали операции arrow

В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтяные терминалы в Крыму и Краснодаре — детали операции

31 мая 2024 10:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Атака на порты в Краснодаре – оперативная информация от Генштаба
Пожар в порту "Кавказ" Краснодарского края России. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Генеральном штабе ВСУ рассказали подробности атаки по российских портах 31 мая. Удары были нанесены с использованием дальнобойных дронов-камикадзе и противокорабельных ракет "Нептун".

Об этом говорится в оперативной сводке командования.

Читайте также:

Атаки по российским портам

Как отмечается, атаку проводили военно-морские силы ВСУ, в результате чего ракетами "Нептун" была поражена паромная переправа и портовый нефтяной терминал.

"Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что операция проводилась в координации с другими подразделениями и родами войск ВСУ. В то же время ударами дальнобойных дронов был атакован еще один терминал.

взрывы краснодар
Скриншот заявления Генштаба

Напомним, ночью, 31 мая, был атакован нефтяной терминал в российском порту "Кавказ", в результате чего на месте удара вспыхнул масштабный пожар.

"Посетили" беспилотники и Татарстан: в результате налета в двух аэропортах региона приостановилась работа.

Украина
нефть
взрыв
НПЗ
война в Украине
Россия
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера