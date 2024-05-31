Атака на порты в Краснодаре – оперативная информация от Генштаба

Пожар в порту "Кавказ" Краснодарского края России. Фото: росСМИ

В Генеральном штабе ВСУ рассказали подробности атаки по российских портах 31 мая. Удары были нанесены с использованием дальнобойных дронов-камикадзе и противокорабельных ракет "Нептун".

Об этом говорится в оперативной сводке командования.

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Как отмечается, атаку проводили военно-морские силы ВСУ, в результате чего ракетами "Нептун" была поражена паромная переправа и портовый нефтяной терминал.

"Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что операция проводилась в координации с другими подразделениями и родами войск ВСУ. В то же время ударами дальнобойных дронов был атакован еще один терминал.

Скриншот заявления Генштаба

Напомним, ночью, 31 мая, был атакован нефтяной терминал в российском порту "Кавказ", в результате чего на месте удара вспыхнул масштабный пожар.

"Посетили" беспилотники и Татарстан: в результате налета в двух аэропортах региона приостановилась работа.