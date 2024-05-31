Над Татарстаном у Росії 31 травня збили дрон

Безпілотник в небі. Ілюстративне фото: Генштаб

Над російським Татарстаном у п'ятницю, 31 травня, збили безпілотник. У двох аеропортах регіону призупинили роботу аеропортів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Мешканці Татарстану повідомляють про нібито збиття одного безпілотника над містом. За попередньою інформацією, російський регіон намагалися атакувати два дрони.

Водночас тимчасово призупинено роботу аеропортів Казані та Нижньокамська — вони не приймають і не відправляють літаки, затримано вже декілька рейсів.

Затримки рейсів. Фото: росЗМІ

Літакам, які прямували на ці летовища, довелося змінювати напрямок польоту. У республіці введено план "Килим".

У мережі також з'явилося відео уламків безпілотника, що впали в Атнінському районі Татарстану. За словами очевидців, дрон летів у бік заводу "Оргсинтез", наразі на кількох заводах лунає повітряна тривога.

Нагадаємо, вночі у Керчі у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Місцеві писали про пожежу у порту "Кавказ", що знаходиться по іншу сторону Керченського мосту.

Також у Краснодарському краї було пошкоджено нафтобазу та порт "Кавказ".