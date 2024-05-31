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В России в двух аэропортах ввели план "Ковёр" — Татарстан под атакой БпЛА

31 мая 2024 08:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Над Татарстаном в России 31 мая сбили дрон
Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Над российским Татарстаном в пятницу, 31 мая, был сбит беспилотник. В двух аэропортах региона приостановили работу аэропортов.

Об этом пишут российские СМИ.

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Жители Татарстана сообщают о якобы сбитии одного беспилотника над городом. По предварительной информации, российский регион пытались атаковать два дрона.

В то же время, временно приостановлена работа аэропортов Казани и Нижнекамска — они не принимают и не отправляют самолеты, задержаны уже несколько рейсов.

рейсы в Казань и Нижнекамянск 31 мая задержаны
Задержки рейсов. Фото: росСМИ

Самолетам, которые следовали на эти аэродромы, пришлось менять направление полета. В республике введен план "Ковёр".

В сети также появилось видео обломков беспилотника, которые упали в Атнинском районе Татарстана. По словам очевидцев, дрон летел в сторону завода "Оргсинтез", сейчас на нескольких заводах раздается воздушная тревога.

Напомним, ночью в Керчи во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Местные писали о пожаре в порту "Кавказ", находящемся по другую сторону Керченского моста.

Также в Краснодарском крае были повреждены нефтебаза и порт "Кавказ".

аэропорты
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дроны
Россия

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