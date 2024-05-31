Над Татарстаном в России 31 мая сбили дрон

В России в двух аэропортах ввели план "Ковёр" — Татарстан под атакой БпЛА
Над российским Татарстаном в пятницу, 31 мая, был сбит беспилотник. В двух аэропортах региона приостановили работу аэропортов.
Об этом пишут российские СМИ.
Атака беспилотников на Татарстан 31 мая
Жители Татарстана сообщают о якобы сбитии одного беспилотника над городом. По предварительной информации, российский регион пытались атаковать два дрона.
В то же время, временно приостановлена работа аэропортов Казани и Нижнекамска — они не принимают и не отправляют самолеты, задержаны уже несколько рейсов.
Самолетам, которые следовали на эти аэродромы, пришлось менять направление полета. В республике введен план "Ковёр".
В сети также появилось видео обломков беспилотника, которые упали в Атнинском районе Татарстана. По словам очевидцев, дрон летел в сторону завода "Оргсинтез", сейчас на нескольких заводах раздается воздушная тревога.
Напомним, ночью в Керчи во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Местные писали о пожаре в порту "Кавказ", находящемся по другую сторону Керченского моста.
Также в Краснодарском крае были повреждены нефтебаза и порт "Кавказ".
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