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В Ростовской области после серии взрывов вспыхнул НПЗ — первые кадры пожара

6 июня 2024 02:45
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Ростовской области России в результате атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод
Пожар на российском НПЗ. Фото иллюстративное: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В городе Новошахтинск Ростовской области горит нефтеперерабатывающий завод. Пожар начался ночью, 6 июня, после серии взрывов.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

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Взрывы на российском Новошахтинском заводе нефтепродуктов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что огонь охватил НПЗ в результате атаки БпЛА. По его словам, на месте взрыва работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

Местные жители пишут в пабликах, что слышали взрывы, это якобы работало российское ПВО.

Напомним, 17 мая взрывы прогремели в российском Туапсе Краснодарского края в районе местного нефтеперерабатывающего завода.

Ранее мы сообщали, что на территории России произошла атака на три стратегических объекта.

нефть
пожар
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НПЗ
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война

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