В Ростовской области России в результате атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Ростовской области после серии взрывов вспыхнул НПЗ — первые кадры пожара
В городе Новошахтинск Ростовской области горит нефтеперерабатывающий завод. Пожар начался ночью, 6 июня, после серии взрывов.
Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.
Взрывы на российском Новошахтинском заводе нефтепродуктов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что огонь охватил НПЗ в результате атаки БпЛА. По его словам, на месте взрыва работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.
Местные жители пишут в пабликах, что слышали взрывы, это якобы работало российское ПВО.
Напомним, 17 мая взрывы прогремели в российском Туапсе Краснодарского края в районе местного нефтеперерабатывающего завода.
Ранее мы сообщали, что на территории России произошла атака на три стратегических объекта.
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