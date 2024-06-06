В Ростовской области России в результате атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод

Пожар на российском НПЗ. Фото иллюстративное: скриншот видео

В городе Новошахтинск Ростовской области горит нефтеперерабатывающий завод. Пожар начался ночью, 6 июня, после серии взрывов.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

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Взрывы на российском Новошахтинском заводе нефтепродуктов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что огонь охватил НПЗ в результате атаки БпЛА. По его словам, на месте взрыва работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

Местные жители пишут в пабликах, что слышали взрывы, это якобы работало российское ПВО.

Напомним, 17 мая взрывы прогремели в российском Туапсе Краснодарского края в районе местного нефтеперерабатывающего завода.

Ранее мы сообщали, что на территории России произошла атака на три стратегических объекта.