На Бєлгородщині танк переїхав цивільний автомобіль

Танк переїхав автомобіль. Фото: росЗМІ

На Бєлгородщині російський танк переїхав цивільний автомобіль, військові намагалися втекти з місця подій. Водій авто загинув.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Російські військові на танку переїхали машину

Кілька днів тому у Бєлгородській області між селами Красиво та Головчине російський танк переїхав машину разом із водієм. Після наїзду військові намагалися втекти з місця подій , але через три кілометри їх зупинили правоохоронці. Водій пошкоженого авто загинув.

Нагадаємо, у Бєлгородській області 2 червня сталася пожежа на складі з боєприпасами. Внаслідок займання та детонації постраждали семеро російських військових.

Ми псали, що у Бєлгородській області Росії у вівторок, 4 червня, спалахнула пожежа на одній з електропідстанцій. Місцеві мешканці повідомляють про атаку дронів, а також у низці прилеглих населених пунктів вже зникло водо- та електропостачання.