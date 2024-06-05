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На Бєлгородщині танк переїхав цивільний автомобіль

5 червня 2024 00:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
На Бєлгородщині танк переїхав цивільний автомобіль
Танк переїхав автомобіль. Фото: росЗМІ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На Бєлгородщині російський танк переїхав цивільний автомобіль, військові намагалися втекти з місця подій. Водій авто загинув.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Російські військові на танку переїхали машину

Кілька днів тому у Бєлгородській області між селами Красиво та Головчине російський танк переїхав машину разом із водієм. Після наїзду військові намагалися втекти з місця подій , але через три кілометри їх зупинили правоохоронці. Водій пошкоженого авто загинув.

Нагадаємо, у Бєлгородській області  2 червня сталася пожежа на складі з боєприпасами. Внаслідок займання та детонації постраждали семеро російських військових.

Ми псали, що у Бєлгородській області Росії у вівторок, 4 червня, спалахнула пожежа на одній з електропідстанцій. Місцеві мешканці повідомляють про атаку дронів, а також у низці прилеглих населених пунктів вже зникло водо- та електропостачання.

 

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