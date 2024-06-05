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В Белгородской области танк переехал гражданский автомобиль

5 июня 2024 00:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Белгородской области танк переехал гражданский автомобиль
Танк переехал автомобиль. Фото: росСМИ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Белгородской области российский танк переехал гражданский автомобиль, военные пытались скрыться с места событий. Водитель авто погиб.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Российские военные на танке переехали машину

Несколько дней назад в Белгородской области между селами Красиво и Головчино российский танк переехал машину вместе с водителем. После наезда военные пытались скрыться с места событий, но через три километра их остановили правоохранители. Водитель поврежденного авто погиб.

Напомним, в Белгородской области 2 июня произошел пожар на складе с боеприпасами. В результате возгорания и детонации пострадали семь российских военных.

Мы портили, что в Белгородской области России во вторник, 4 июня, вспыхнул пожар на одной из электроподстанций. Местные жители сообщают об атаке дронов, а также в ряде близлежащих населенных пунктов уже исчезло водо- и электроснабжение.

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