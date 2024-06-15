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В России жалуются из-за атаки дронов на химическое предприятие — что известно

15 июня 2024 07:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Ростовской области 15 июня — россияне заявили об обстреле
Беспилотник в небе. Фото иллюстративное: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне в ночь на субботу, 15 июня, заявили о взрывах и сбитии дронов в Ростовской области. Они говорят о работе противовоздушной обороны в районе Каменска-Шахтинского. Там расположено одно из крупнейших химических предприятий юга страны-агрессора.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

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Взрывы в Ростовской области

Голубев пишет, что во время отражения атаки дронов этой ночью около 04:00 якобы было сбито несколько беспилотников.

По его словам, обломки упали на территорию промплощадки. Губернатор Ростовской области также отмечает, что в нежилом строении якобы повреждено остекление, а из жителей никто не пострадал.

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Пост Голубева. Фото: скриншот

Впоследствии Минобороны РФ заявило о якобы сбитии трех дронов.

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Пост Минобороны РФ. Фото: скриншот

По информации росСМИ, в городе в Ростовской области расположено федеральное казенное предприятие "Комбинат "Каменский", которое является одним из крупнейших химических заводов юга России. На этом комбинате, согласно ранее опубликованной информации в СМИ, с 2011 года проводилось производство композитного топлива для ракетных двигателей баллистических ракет типа РТ-2 на основе твердого топлива, а также размещение испытательных установок.

Напомним, 14 июня в российском городе Шебекино Белгородской области управляемая авиабомба упала на многоквартирный жилой дом. Удар разрушил целый подъезд.

Также 14 июня на Ямале, расположенной в Российской Федерации, самолет Ан-26 упал и разломился пополам у взлетно-посадочной полосы. На его борту находились пять членов экипажа и 36 пассажиров.

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