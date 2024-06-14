Авіакатастрофа самолета в РФ

Авіакатастрофа Ан-26 в Росії. Фото: росЗМІ

На Ямалі, що у Російській Федерації, літак Ан-26 упав і розламався навпіл біля злітно-посадкової смуги. На його борту перебували 5 членів екіпажу і 36 пасажирів.

Про це повідомляють росЗМІ у п'ятницю, 14 червня.

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Падіння літака Ан-26

ЗМІ пишуть, що через сильний туман і погану видимість пілоти літака "Ютейр" випустили шасі раніше, ніж це було необхідно. Через це літак зачепив огорожу і впав униз. Наразі цю версію офіційно не підтверджують.

Повідомляється, що літак впав за два кілометри від аеродрому, постраждало троє людей.

Авіакатастрофа в Росії. Фото: росЗМІ

Раніше ми повідомляли, що у Росії розбився винищувач Су-34. Катастрофа трапилась у Північній Осетії під час планових навчань, екіпаж не вижив.

У США розбився військовий літак F-35. Катастрофа сталася під час зльоту винищувача у міжнародному аеропорту Альбукерке, що у штаті Нью-Мексико.