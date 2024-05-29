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У США розбився винищувач F-35 — що відомо

29 травня 2024 00:42
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У США розбився війський літак — перші фото і відео з місця катастрофи
Місце падіння винищувача у США. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У США розбився військовий літак F-35. Катастрофа сталася під час зльоту винищувача у міжнародному аеропорту Альбукерке, що у штаті Нью-Мексико.  

Про це, близько опівночі за київським часом, повідомляє Clash Report у своєму Twitter (X). 

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Видання опубліковало фото та відео з місця аварії. На кадрах видно, що літак впав на пагорбі неподалік автотраси. 

Про причини катастрофи наразі не повідомляється. 

Нагадаємо, в Ірані заявили, що причиною аварії вертольота, на борту якого перебував президент країни Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність. 

Також ми писали, що 27 травня до Білорусі прилетіли ще шість російських гелікоптерів. Вони приземлились за 430 кілометрів від білорусько-українського кордону. 

США
літак
авіакатастрофа
винищувач

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