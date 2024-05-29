У США розбився війський літак — перші фото і відео з місця катастрофи

Місце падіння винищувача у США. Фото: скриншот відео

У США розбився військовий літак F-35. Катастрофа сталася під час зльоту винищувача у міжнародному аеропорту Альбукерке, що у штаті Нью-Мексико.

Про це, близько опівночі за київським часом, повідомляє Clash Report у своєму Twitter (X).

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Видання опубліковало фото та відео з місця аварії. На кадрах видно, що літак впав на пагорбі неподалік автотраси.

#BREAKING A F-35 fighter jet just crashed during takeoff at Albuquerque International, New Mexico.



Pilot reportedly ejected. pic.twitter.com/eAFSmgWJ00 — Clash Report (@clashreport) May 28, 2024

Про причини катастрофи наразі не повідомляється.

Нагадаємо, в Ірані заявили, що причиною аварії вертольота, на борту якого перебував президент країни Ібрагім Раїсі, стала технічна несправність.

Також ми писали, що 27 травня до Білорусі прилетіли ще шість російських гелікоптерів. Вони приземлились за 430 кілометрів від білорусько-українського кордону.