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В США разбился истребитель F-35 — что известно

29 мая 2024 00:42
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В США разбился военный самолет - первые фото и видео с места катастрофы
Место падения истребителя в США. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В США разбился военный самолет F-35. Катастрофа произошла во время взлета истребителя в международном аэропорту Альбукерке в штате Нью-Мексико.

Об этом, около полуночи по киевскому времени, сообщает Clash Report в своем Twitter (X).

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Издание опубликовало фото и видео с места аварии. На кадрах видно, что самолет упал на холме возле автотрассы.

О причинах крушения пока не сообщается.

Напомним, в Иране заявили, что причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент страны.   Ибрагим Раисе, стала техническая неисправность.

Также мы писали, что 27 мая в Беларусь прилетели еще шесть российских вертолетов. Они приземлились в 430 километрах от белорусско-украинской границы.

США
самолет
авиакатастрофа
истребитель

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