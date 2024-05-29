В США разбился военный самолет - первые фото и видео с места катастрофы

Место падения истребителя в США. Фото: скриншот видео

В США разбился военный самолет F-35. Катастрофа произошла во время взлета истребителя в международном аэропорту Альбукерке в штате Нью-Мексико.

Об этом, около полуночи по киевскому времени, сообщает Clash Report в своем Twitter (X).

Читайте также:

Пилот успел катапультироваться

Издание опубликовало фото и видео с места аварии. На кадрах видно, что самолет упал на холме возле автотрассы.

#BREAKING A F-35 бойлер двигается только crashed при езде в Albuquerque International, Нью-Мексико.



Pilot reportedly ejected. pic.twitter.com/eAFSmgWJ00 — Clash Report (@clashreport) 28 мая 2024

О причинах крушения пока не сообщается.

Напомним, в Иране заявили, что причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент страны. Ибрагим Раисе, стала техническая неисправность.

Также мы писали, что 27 мая в Беларусь прилетели еще шесть российских вертолетов. Они приземлились в 430 километрах от белорусско-украинской границы.