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В России самолет не выдержал жесткой посадки и разломился — есть пострадавшие

14 июня 2024 18:20
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Авиакатастрофа самолета в РФ
Авиакатастрофа Ан-26 в России. Фото: росСМИ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

На Ямале, расположенной в Российской Федерации, самолет Ан-26 упал и разломился пополам у взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 5 членов экипажа и 36 пассажиров.

Об этом сообщают росСМИ в пятницу, 14 июня.

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СМИ пишут, что из-за сильного тумана и плохой видимости пилоты самолета "Ютейр" выпустили шасси раньше, чем это было необходимо. Поэтому самолет задел ограждение и упал вниз. Пока эту версию официально не подтверждают.

Сообщается, что самолет упал в двух километрах от аэродрома, пострадали три человека.

авиакатастрофа в РФ
Авиакатастрофа в России. Фото: росСМИ

Ранее мы сообщали, что в России разбился истребитель Су-34. Катастрофа произошла в Северной Осетии во время плановых учений, экипаж не выжил.

В США разбился военный самолет F-35. Катастрофа произошла во время взлета истребителя в международном аэропорту Альбукерке в штате Нью-Мексико.

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Россия
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