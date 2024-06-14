Авиакатастрофа самолета в РФ

Авиакатастрофа Ан-26 в России. Фото: росСМИ

На Ямале, расположенной в Российской Федерации, самолет Ан-26 упал и разломился пополам у взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 5 членов экипажа и 36 пассажиров.

Об этом сообщают росСМИ в пятницу, 14 июня.

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СМИ пишут, что из-за сильного тумана и плохой видимости пилоты самолета "Ютейр" выпустили шасси раньше, чем это было необходимо. Поэтому самолет задел ограждение и упал вниз. Пока эту версию официально не подтверждают.

Сообщается, что самолет упал в двух километрах от аэродрома, пострадали три человека.

Авиакатастрофа в России. Фото: росСМИ

Ранее мы сообщали, что в России разбился истребитель Су-34. Катастрофа произошла в Северной Осетии во время плановых учений, экипаж не выжил.

В США разбился военный самолет F-35. Катастрофа произошла во время взлета истребителя в международном аэропорту Альбукерке в штате Нью-Мексико.