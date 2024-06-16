Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Российский президент Владимир Путин мог поручить правительству повысить налоги для продления финансирования войны против Украины. Однако решение главы Кремля приведет к весомым последствиям для российской экономики.

Об этом говорится в отчете британской разведки для Министерства обороны Великобритании.

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Как отмечается, налоговые изменения в следующем году обеспечат дополнительные поступления в российский бюджет более 29 млрд долларов. Корпоративный налог вырастет до 25%, а в рамках новой налоговой системы введут дополнительные взыскания. Таким образом, ставка налога на прибыль в России вырастет до 22%.

В МИ6 подчеркнули, что доход используют для финансирования восходящих госрасходов примерно на 15% и, вероятно, они будут расти дальше.

"Рост расходов почти наверняка продолжится в 2025 году, поскольку расходы на оборону, вероятно, возрастут вместе с социальными и инфраструктурными расходами", — говорится в отчете.

Отчет британской разведки. Источник: Twiiter Минобороны Великобритании

Аналитики сообщают, что рост налоговой нагрузки на российский бизнес ограничит будущие инвестиции и рост гражданских секторов. В то же время, военные сектора монополизируют трудовые резервы, поскольку Россия перестроила экономику на военные рельсы в подготовке к долговременной войне.

Напомним, ранее в Bloomberg заявили, что Россия будет вмешиваться в выборы в США, чтобы взорвать поддержку Украины.

В то же время, российская армия организовала для детей в экстренном режиме более 70 летних лагерей на временно оккупированной территории Луганской области, однако условия жизни в этих заведениях не соответствуют мерам безопасности.