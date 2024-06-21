Путін погрожує Південній Кореї через можливу допомогу Україні

Путін пригрозив Південній Кореї щодо можливих поставок зброї для України
Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Південній Кореї щодо можливих поставок летальної зброї для України. Він назвав це "дуже великою помилкою".
Про це повідомляє Yonhap у п'ятницю, 21 червня.
Погрози Путіна Південній Кореї
У Південній Кореї пообіцяли розглянути можливість допомоги летальною зброєю Україні після того, як Росія та Північна Корея підписали угоду про надання взаємної допомоги у разі "агресії" проти однієї з країн.
"Що стосується поставок летальної зброї в зону бойових дій в Україні, то це було б дуже великою помилкою. Я сподіваюся, що цього не станеться. Якщо це станеться, то ми теж тоді будемо приймати відповідні рішення, чим нинішнє керівництво Південної навряд чи буде задоволене", — сказав Путін на пресконференції у Ханої.
Нагадаємо, радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин заявив, що країна може переглянути свою позицію щодо поставок озброєнь в Україну. За даними урядових джерел, до списку допомоги можуть потрапити системи ППО.
Раніше Північна Корея відправила до Росії величезні контейнери, які можуть вмістити значну кількість артилерійських снарядів. Боєприпаси РФ хоче використати у війні проти України.
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