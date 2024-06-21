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Путін пригрозив Південній Кореї щодо можливих поставок зброї для України

21 червня 2024 08:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін погрожує Південній Кореї через можливу допомогу Україні
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Південній Кореї щодо можливих поставок летальної зброї для України. Він назвав це "дуже великою помилкою".

Про це повідомляє Yonhap у п'ятницю, 21 червня.

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У Південній Кореї пообіцяли розглянути можливість допомоги летальною зброєю Україні після того, як Росія та Північна Корея підписали угоду про надання взаємної допомоги у разі "агресії" проти однієї з країн.

"Що стосується поставок летальної зброї в зону бойових дій в Україні, то це було б дуже великою помилкою. Я сподіваюся, що цього не станеться. Якщо це станеться, то ми теж тоді будемо приймати відповідні рішення, чим нинішнє керівництво Південної навряд чи буде задоволене", — сказав Путін на пресконференції у Ханої.

Нагадаємо, радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин заявив, що країна може переглянути свою позицію щодо поставок озброєнь в Україну. За даними урядових джерел, до списку допомоги можуть потрапити системи ППО.

Раніше Північна Корея відправила до Росії величезні контейнери, які можуть вмістити значну кількість артилерійських снарядів. Боєприпаси РФ хоче використати у війні проти України.

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