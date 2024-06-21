Путин угрожает Южной Корее из-за возможной помощи Украине

Путин пригрозил Южной Корее относительно возможных поставок оружия для Украины
Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Южной Корее по поводу возможных поставок летального оружия для Украины. Он назвал это "очень большой ошибкой".
Об этом сообщает Yonhap в пятницу, 21 июня.
Угрозы Путина Южной Корее
В Южной Корее пообещали рассмотреть возможность помощи летальным оружием Украине после того, как Россия и Северная Корея подписали соглашение о предоставлении взаимной помощи в случае "агрессии" против одной из стран.
"Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий в Украине, то это было бы очень большой ошибкой. Я надеюсь, что этого не произойдет. Если это произойдет, то мы тоже тогда будем принимать соответствующие решения, чем нынешнее руководство Южной вряд ли будет удовлетворено", — сказал Путин на пресс-конференции в Ханое.
Напомним, советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину. По данным правительственных источников, в список помощи могут попасть системы ПВО.
Ранее Северная Корея отправила в Россию большие контейнеры, которые могут вместить существенное количество артиллерийских снарядов. Боеприпасы РФ хотят использовать в войне против Украины.
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