Путин угрожает Южной Корее из-за возможной помощи Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Южной Корее по поводу возможных поставок летального оружия для Украины. Он назвал это "очень большой ошибкой".

Об этом сообщает Yonhap в пятницу, 21 июня.

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В Южной Корее пообещали рассмотреть возможность помощи летальным оружием Украине после того, как Россия и Северная Корея подписали соглашение о предоставлении взаимной помощи в случае "агрессии" против одной из стран.

"Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий в Украине, то это было бы очень большой ошибкой. Я надеюсь, что этого не произойдет. Если это произойдет, то мы тоже тогда будем принимать соответствующие решения, чем нынешнее руководство Южной вряд ли будет удовлетворено", — сказал Путин на пресс-конференции в Ханое.

Напомним, советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину. По данным правительственных источников, в список помощи могут попасть системы ПВО.

Ранее Северная Корея отправила в Россию большие контейнеры, которые могут вместить существенное количество артиллерийских снарядов. Боеприпасы РФ хотят использовать в войне против Украины.