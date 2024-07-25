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Німеччина та Британія уклали оборонний пакт через можливу перемогу Трампа, — Politico

25 липня 2024 10:03
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Німеччина та Британія уклали оборонну угоду на тлі можливої перемоги Трампа
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Велика Британія та Німеччина підписали угоду про оборонну співпрацю для посилення безпеки Європи та підтримки України. Це відбулося на тлі побоювань щодо можливого переобрання Дональда Трампа президентом США.

Про це пише видання Politico.

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У матеріалі видання йдеться, що дві країни, які є найбільшими європейськими донорами військової допомоги Україні, підписали оборонний пакт через "зростання побоювань, що перемога Трампа може призвести до катастрофи для європейської безпеки". 

Занепокоєння щодо того, що Вашингтон може різко зменшити підтримку України наступного року, лише посилилося після того, як Трамп обрав Джей Ді Венса кандидатом на посаду віцепрезидента. Венс неодноразово говорив, що виступає проти того, щоб США виписували так звані "порожні чеки" на допомогу Києву в боротьбі з російською агресією, пише Politico.

Журналісти пишуть, що Велика Британія має намір продовжувати підтримку України й за нового лівоцентристського лейбористського уряду під керівництвом прем’єр-міністра Кіра Стармера. Новий уряд Британії з більшим ентузіазмом ставиться до поглиблення оборонної співпраці з європейськими союзниками, ніж його консервативний попередник, і поспішив підписати угоду про співпрацю з Німеччиною, зазначили журналісти.

24 липня підписи під угодою поставили міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та очільник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус. Міноборони Британії повідомило, що документ поклав початок глибоким оборонним відносинам між країнами.

Нагадаємо, новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час свого візиту до Одеси анонсував новий пакет допомоги Україні. Це сталося менше ніж через 48 годин після його призначення на цю посаду.

Також ми писали, що в наступному році Німеччина вдвічі скоротить військову допомогу Україні. У проєкті бюджету закладають чотири мільярди євро замість восьми у 2024 році.

Раніше Україна отримала додаткову сотню зенітних ракет до систем Patriot, які були обіцяні Німеччиною. Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спеціальний штаб з питань України при німецькому оборонному відомстві.

США Німеччина Дональд Трамп оборонна сфера Олаф Шольц Велика Британія угода Кір Стармер

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