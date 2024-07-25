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Германия и Британия заключили оборонный пакт из-за возможной победы Трампа, — Politico

25 июля 2024 10:03
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Германия и Великобритания заключили оборонный пакт на фоне возможной победы Трампа
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Великобритания и Германия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве для усиления безопасности Европы и поддержки Украины. Это произошло на фоне опасений по поводу возможного переизбрания Дональда Трампа президентом США.

Об этом пишет издание Politico.

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В материале издания говорится, что две страны, являющиеся крупнейшими европейскими донорами военной помощи Украине, подписали оборонный пакт из-за "роста опасений, что победа Трампа может привести к катастрофе для европейской безопасности".

Беспокойство по поводу того, что Вашингтон может резко уменьшить поддержку Украины в следующем году, лишь усилилось после того, как Трамп избрал Джей Ди Венса кандидатом на должность вице-президента. Вэнс неоднократно говорил, что выступает против того, чтобы США выписывали так называемые "пустые чеки" в помощь Киеву в борьбе с российской агрессией, пишет Politico.

Журналисты пишут, что Великобритания намерена продолжать поддержку Украины и при новом левоцентристском лейбористском правительстве под руководством премьер-министра Кира Стармера. Новое правительство Британии с большим энтузиазмом относится к углублению оборонного сотрудничества с европейскими союзниками, чем его консервативный предшественник, и поспешило подписать соглашение о сотрудничестве с Германией, отметили журналисты.

24 июля подписи под соглашением поставили министр обороны Великобритании Джон Гили и глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус. Минобороны Британии сообщило, что документ положил начало глубоким оборонным отношениям между странами.

Напомним, новый министр обороны Великобритании Джон Гили во время своего визита в Одессу анонсировал новый пакет помощи Украине. Это произошло менее чем через 48 часов после его назначения на этот пост.

Также мы писали, что в следующем году Германия сократит военную помощь Украине вдвое. В проекте бюджета закладывают четыре миллиарда евро вместо восьми в 2024 году.

Раньше Украина получила дополнительную сотню зенитных ракет к системам Patriot, обещанным Германией. Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий Специальный штаб по Украине при немецком оборонном ведомстве.

США Германия Дональд Трамп оборонная сфера Олаф Шольц Великобритания соглашение Кир Стармер

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