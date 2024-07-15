Військова допомога Україні — Німеччина передала 100 ракет до Patriot

ЗРК Patriot. Фото: Reuters

Україна отримала додаткову сотню зенітних ракети до систем Patriot, які були обіцяні Німеччиною. Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спеціальний штаб з питань України при німецькому оборонному відомстві.

Чиновник розповів про це в етері ZDFheute.

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Ці ракети були обіцяні 11 червня міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом під час спільної з українським президентом Володимиром Зеленським прес-конференції, яка відбулася на базі 21-ї ракетної групи сил ППО Бундесверу. Тоді він зазначив, що зі ста вже тоді були передані 32 ракети, а окрім Німеччини у цій ініціативі взяли участь Данія, Нідерланди та Норвегія.

Таким чином передача всіх 100 ракет до Patriot у Німеччині зайняла близько одного місяця. Які саме ракети постачались — так і залишилось невідомим, хоча західні профільні видання зазначають, що йдеться про ракети GEM-T, які призначені для перехоплення аеродинамічних цілей.

На озброєнні Бундесверу є Patriot PAC-3, які також можуть використовувати протиракети MSE або їх стару версію CRI, що також є логічними кандидатами на передачу.

Скільки коштують ракети для Patriot

Відносно вартості GEM-T, то у рамках європейських закупівель на спільному німецько-американському підприємстві COMLOG, який має виготовити 1000 таких ракет, орієнтовно вона коштує близько 6 мільйонів доларів за одиницю.

Поточна вартість ракети MSE, якщо брати ціни для армії США становить не менш значні 5,17 мільйона доларів за одну. Але варто додати, що експортні ціни на американську зброю цілком можуть бути дещо вищими.

Відтак пакет допомоги зі ста ракет до Patriot від Німеччини, за участю інших країн, цілком можливо оцінити у межах 0,5-0,6 мільярда доларів.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли інженерні танки та ЗРК Patriot.

Додамо, що німецький політик та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц висловився про посилення підтримки України, зокрема за постачання нашій державі бойових літаків.

Раніше ми писали, що до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot у рамках німецької допомоги. Його український екіпаж успішно пройшов підготовку в Німеччині.