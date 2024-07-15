Допомога для України — Мерц висловився за підтримку з боку Німеччини

Голова ХДС Фрідріх Мерц. Фoто: dpa

Німецький політик та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц висловився про посилення підтримки України, зокрема за постачання нашій державі бойових літаків.

Про це повідомило видання DW у суботу, 14 липня.

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Під час ефіру в одній із німецьких телепрограм лідер Християнсько-демократичного союзу Мерц заявив про потребу у якнайшвидшому відновленні суверенітету України, принаймні у небі.

Також політик висловився про посилення Німеччиною підтримки України для захисту від російської агресії та постачання бойових літаків.

"Ми повинні допомогти Україні принаймні відновити суверенітет над власним повітряним простором. Оскільки ці ракетні атаки, яких зараз стає дедалі більше, на інфраструктуру, на обʼєкти електро- і водопостачання, на лікарні та будинки для людей похилого віку, не можуть бути взяті під контроль лише із землі", – сказав політик.

Мерц додав, що саме з цих причин постачання Україні бойових літаків у багатьох країнах та ЄС — є уже вирішеним питанням.

"Ми, німці, не можемо залишитися осторонь", — наголосив Мерц.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли інженерні танки та ЗРК Patriot.

Раніше ми писали, що до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot у рамках німецької допомоги. Його український екіпаж успішно пройшов підготовку в Німеччині.