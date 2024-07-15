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Лидер ХДС сообщил, как именно Германия должна поддерживать Украину

15 июля 2024 08:07
Валерия Барановская - редактор
Помощь для Украины — Мерц высказался за поддержку со стороны Германии
Глава ХДС Фридрих Мерц. Фото: dpa
Валерия Барановская - редактор

Немецкий политик и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц высказался об усилении поддержки Украины, в частности, по поставкам нашему государству боевых самолетов.

Об этом сообщило издание DW в субботу, 14 июля.

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Во время эфира в одной из немецких телепрограмм лидер Христианско-демократического союза Мерц заявил о необходимости в скорейшем восстановлении суверенитета Украины по крайней мере в небе.

Также политик высказался об усилении Германией поддержки Украины для защиты от российской агрессии и снабжении боевыми самолетами.

"Мы должны помочь Украине по крайней мере восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством. Поскольку эти ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли", – сказал политик.

Мерц добавил, что именно по этим причинам поставка Украине боевых самолетов во многих странах и ЕС — уже решенный вопрос.

"Мы, немцы, не можем остаться в стороне", — подчеркнул Мерц.

Напомним, недавно Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли инженерные танки и ЗРК Patriot.

Ранее мы писали, что в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж прошел подготовку в Германии.

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