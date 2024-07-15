Военная помощь Украине — Германия передала 100 ракет Patriot

ЗРК Patriot. Фото: Reuters

Украина получила дополнительную сотню зенитных ракет к системам Patriot, которые были обещаны Германией. Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий Специальный штаб по Украине при немецком оборонном ведомстве.

Чиновник рассказал об этом в эфире ZDFheute.

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Эти ракеты были обещаны 11 июня министром обороны Германии Борисом Писториусом во время совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции, состоявшейся на базе 21-й ракетной группы сил ПВО Бундесвера. Тогда он отметил, что из ста уже тогда было передано 32 ракеты, а кроме Германии, в этой инициативе приняли участие Дания, Нидерланды и Норвегия.

Таким образом, передача всех 100 ракет к Patriot в Германии заняла около одного месяца. Какие ракеты поставлялись — так и осталось неизвестным, хотя западные профильные издания указывают, что речь идет о ракетах GEM-T, которые предназначены для перехвата аэродинамических целей.

На вооружении Бундесвера находятся Patriot PAC-3, которые могут использовать противоракеты MSE, или их старую версию CRI, которые также являются логическими кандидатами на передачу.

Сколько стоят ракеты для Patriot

Относительно стоимости GEM-T, то в рамках европейских закупок на совместном немецко-американском предприятии COMLOG, который должен изготовить 1000 таких ракет, ориентировочная она стоит около 6 миллионов долларов за единицу.

Текущая стоимость ракеты MSE, если брать цены для армии США составляет не менее значительные 5,17 миллиона долларов за одну. Но стоит добавить, что экспортные цены на американское оружие вполне могут быть несколько выше.

Следовательно, пакет помощи из ста ракет до Patriot от Германии, с участием других стран, вполне возможно оценить в пределах 0,5-0,6 миллиардов долларов.

Напомним, недавно Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли инженерные танки и ЗРК Patriot.

Добавим, что немецкий политик и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц высказался об усилении поддержки Украины, в частности, по поставкам нашему государству боевых самолетов.

Ранее мы писали, что в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж успешно прошёл подготовку в Германии.