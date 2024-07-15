Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Германия передала Украине сто ракет к ЗРК Patriot arrow

Германия передала Украине сто ракет к ЗРК Patriot

15 июля 2024 12:06
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Военная помощь Украине — Германия передала 100 ракет Patriot
ЗРК Patriot. Фото: Reuters
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Украина получила дополнительную сотню зенитных ракет к системам Patriot, которые были обещаны Германией. Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий Специальный штаб по Украине при немецком оборонном ведомстве.

Чиновник рассказал об этом в эфире ZDFheute.

Читайте также:

Сколько времени пришлось ждать ракет для Patriot

Эти ракеты были обещаны 11 июня министром обороны Германии Борисом Писториусом во время совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции, состоявшейся на базе 21-й ракетной группы сил ПВО Бундесвера. Тогда он отметил, что из ста уже тогда было передано 32 ракеты, а кроме Германии, в этой инициативе приняли участие Дания, Нидерланды и Норвегия.

Таким образом, передача всех 100 ракет к Patriot в Германии заняла около одного месяца. Какие ракеты поставлялись — так и осталось неизвестным, хотя западные профильные издания указывают, что речь идет о ракетах GEM-T, которые предназначены для перехвата аэродинамических целей.

На вооружении Бундесвера находятся Patriot PAC-3, которые могут использовать противоракеты MSE, или их старую версию CRI, которые также являются логическими кандидатами на передачу.

Сколько стоят ракеты для Patriot

Относительно стоимости GEM-T, то в рамках европейских закупок на совместном немецко-американском предприятии COMLOG, который должен изготовить 1000 таких ракет, ориентировочная она стоит около 6 миллионов долларов за единицу.

Текущая стоимость ракеты MSE, если брать цены для армии США составляет не менее значительные 5,17 миллиона долларов за одну. Но стоит добавить, что экспортные цены на американское оружие вполне могут быть несколько выше.

Следовательно, пакет помощи из ста ракет до Patriot от Германии, с участием других стран, вполне возможно оценить в пределах 0,5-0,6 миллиардов долларов.

Напомним, недавно Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него в частности вошли инженерные танки и ЗРК Patriot.

Добавим, что немецкий политик и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц высказался об усилении поддержки Украины, в частности, по поставкам нашему государству боевых самолетов.

Ранее мы писали, что в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж успешно прошёл подготовку в Германии.

Германия оружие военная помощь Украина армия ракеты Patriot

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля