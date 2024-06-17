В Німеччині біженці з України можуть втратити соціальні виплати

Німеччина хоче позбавити біженців з України соціальних виплат — що відомо
Українських біженців у Німеччині з 1 січня можуть позбавити громадянської допомоги Bürgergeld у розмірі 563 євро на місяць. Повідомляється, що фінансова допомога гальмує вихід українців на роботу.
Про це повідомляє видання BILD у понеділок, 17 червня.
Українців позбавлять грошових виплат
"Ми більше не маємо використовувати гроші платників податків для фінансування безробіття, а маємо дати людям роботу", — депутат Бундестагу.
Глава МВС федеральної землі Бранденбург своєю чергою заявив, що Bürgergeld для українців — фундаментальна помилка та гальмо для виходу на роботу.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про продовження допомоги українцям. Йдеться про тих осіб, які знайшли прихисток в країні під час повномасштабного вторгнення Росії.
Також ми писали, що у Німеччині не планують переконувати українських біженців повертатися додому. Уряд вважає, що таке рішення українці повинні ухвалювати самостійно й без тиску.
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