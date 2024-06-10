Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Польщі визначились із подальшим статусом українських біженців — Дуда підписав закон arrow

У Польщі визначились із подальшим статусом українських біженців — Дуда підписав закон

10 червня 2024 19:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Дуда ухвалив продовження надання допомоги українським біженцям
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: PAP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 10 червня, підписав закон про продовження допомоги українцям. Йдеться про тих осіб, які знайшли прихисток в країні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише PAP.

Читайте також:

Допомога для українських біженців у Польщі

Сьогодні Дуда підписав закон, який передбачає продовження легального перебування українських біженців на території Польщі до 30 вересня 2025 року.

Це стосується також й доступу українців до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат, виплат, що виплачуються установою соціального страхування, а також можливістю перебування в колективних засобах розміщення.

Крім того, закон дає українським студентам можливість безплатно відвідувати заняття з польської мови. 

Нагадаємо, у Німеччині не планують переконувати українських біженців повертатися додому. Уряд вважає, що таке рішення українці повинні ухвалювати самостійно й без тиску. 

Також ми писали, що очільник МВС Баварії Йоахім Геррманн закликав не виплачувати соціальну допомогу українським чоловікам призовного віку. 

війна в Україні
біженці
українці
Польща
Анджей Дуда
гуманітарна допомога
фінансова допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня