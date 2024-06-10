Дуда ухвалив продовження надання допомоги українським біженцям

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: PAP

Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 10 червня, підписав закон про продовження допомоги українцям. Йдеться про тих осіб, які знайшли прихисток в країні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише PAP.

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Сьогодні Дуда підписав закон, який передбачає продовження легального перебування українських біженців на території Польщі до 30 вересня 2025 року.

Це стосується також й доступу українців до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат, виплат, що виплачуються установою соціального страхування, а також можливістю перебування в колективних засобах розміщення.

Крім того, закон дає українським студентам можливість безплатно відвідувати заняття з польської мови.

Нагадаємо, у Німеччині не планують переконувати українських біженців повертатися додому. Уряд вважає, що таке рішення українці повинні ухвалювати самостійно й без тиску.

Також ми писали, що очільник МВС Баварії Йоахім Геррманн закликав не виплачувати соціальну допомогу українським чоловікам призовного віку.