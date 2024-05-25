У Німеччині закликали не виплачувати допомогу одній категорії українців — про кого йдеться

Українські біженці в Німеччині. Фото: REUTERS/Маттіас Річель

Глава Міністерства внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн закликав не виплачувати соціальну допомогу українським чоловікам призовного віку. За його словами, близько 200 із 980 тисяч біженців з України, які перебувають у Німеччині, могли б захищати свою батьківщину.

Про це повідомляє Bild у п'ятницю, 24 травня.

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Геррманн зазначив, що це неправильно, коли Німеччина з одного боку докладає усіх зусиль для військової допомоги Україні, а з іншого — допомагає переховувати потенційних бійців.

"Не повинно бути, щоб ми їх прийняли і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, це не виплачувати допомогу чоловікам, які фактично зобов'язані проходити військову службу на своїй Батьківщині і потрібні там для захисту миру та свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертує", — додав міністр.

Українські біженці в Німеччині

Нагадаємо, що німецькі правозахисні організації закликають владу видавати українським біженцям "проїзні документи для іноземців", які стали б альтернативою паспорта. Таким чином чоловікам призовного віку не потрібно було б повертатись в Україну для оформлення документів, що вберегло б їх від ризику потрапити на війну.

Також у Німеччині закликали українських біженців звільнити квартири. Близько 1700 людей повинні зробити це до липня.