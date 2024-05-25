В Германии призвали не выплачивать пособие одной категории украинцев — о ком идет речь

Украинские беженцы в Германии. Фото: REUTERS/Маттиас Ричель

Глава Министерства внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн призвал не выплачивать социальную помощь украинским мужчинам призывного возраста. По его словам, около 200 из 980 тысяч находящихся в Германии беженцев из Украины могли бы защищать свою родину.

Об этом сообщает Bild в пятницу, 24 мая.

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Геррманн отметил, что это неправильно, когда Германия с одной стороны прилагает все усилия для военной помощи Украине, а с другой — помогает скрывать потенциальных бойцов.

"Не должно быть, чтобы мы их приняли и таким образом дали возможность уклониться от призыва. Меньше всего, что мы можем сделать, это не выплачивать помощь мужчинам, которые фактически обязаны проходить военную службу на своей Родине и нужны там для защиты мира и свободы. Не может быть никаких бонусов для тех, кто дезертирует", — добавил министр.

Украинские беженцы в Германии

Напомним, что немецкие правозащитные организации призывают власти выдавать украинским беженцам "проездные документы для иностранцев", которые стали бы альтернативой паспорту. Таким образом, мужчинам призывного возраста не нужно было бы возвращаться в Украину для оформления документов, что уберегло бы их от риска попасть на войну.

Также в Германии призвали украинских беженцев освободить квартиры. Около 1700 человек должны это сделать до июля.