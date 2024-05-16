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Правозахисники закликають Німеччину видати українцям документи для уникнення участі у війні

16 травня 2024 01:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Правозахисники закликають Німеччину видати українцям документи для уникнення участі у війні
Українські біженці за кордном. Фото: cxid.info
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Німецькі правозахисні організації Pro Asyl та Connection e.V закликають владу видавати українським біженцям "проїзні документи для іноземців", які стали б альтернативою паспорта. Таким чином чоловікам призовного віку не потрібно було б повертатись в Україну для оформлення документів, що вберегло б їх від ризику потрапити на війну.

Про це повідомляє Deutsche Welle у середу, 15 травня.

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Правозахисники закликають Німеччину видати документи українцям

Як відомо, з 23 квітня чоловікам від 18 до 60 років призупинили видачу документів у консульствах України. Паспорт громадянина України або для виїзду за кордон можна отримати в територіальному органі чи територіальному підрозділі ДМС.

Тому німецькі правозахисники в Міжнародний день відмови від військової служби з міркувань совісті 15 травня звернулися до уряду Німеччини та МВС з проханням про видачу альтернативних документів українцям.

"Саме військовозобов'язані чоловіки ризикують бути затриманими для участі у війні, якщо вони вирушать до України. Зважаючи на відсутність там права на відмову від військової служби з міркувань совісті це неприйнятно", — зазначили правозахисники.

Представник організації Connection eV. Руді Фрідріх наголосив, що "відмова від участі у війні з міркувань совісті — це право людини, навіть в умовах війни".

Українські біженці в Німеччині

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав українських біженців шукати собі роботу. Він сподівається, що кількість людей, яким надається допомога, згодом скорочуватиметься. 

Також ми писали, що народний депутат Георгій Мазурашу розповів, як повернути усіх біженців з-за кордону. За його словами, слід скасувати будь-які обмеження на виїзд. Крім того, відомо, скільки українців згідно з результатами опитування готові повернутися додому.

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