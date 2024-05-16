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Правозащитники призывают Германию выдать украинцам документы во избежание участия в войне

16 мая 2024 01:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Правозащитники призывают Германию выдать украинцам документы во избежание участия в войне
Украинские беженцы за границей. Фото: cxid.info
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Немецкие правозащитные организации Pro Asyl и Connection eV призывают власти выдавать украинским беженцам "проездные документы для иностранцев", которые стали бы альтернативой паспорту. Таким образом, мужчинам призывного возраста не нужно было бы возвращаться в Украину для оформления документов, что уберегло бы их от риска попасть на войну.

Об этом сообщает Deutsche Welle в среду, 15 мая.

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Правозащитники призывают Германию выдать документы украинцам

Как известно, с 23 апреля мужчинам от 18 до 60 лет приостановили выдачу документов в консульствах Украины. Паспорт гражданина Украины или для выезда за границу можно получить в территориальном органе или территориальном подразделении ГТС.

Потому немецкие правозащитники в Международный день отказа от военной службы по соображениям совести 15 мая обратились к правительству Германии и МВД с просьбой о выдаче альтернативных документов украинцам.

"Именно военнообязанные мужчины рискуют быть задержанными для участия в войне, если они отправятся в Украину. Учитывая отсутствие там права на отказ от военной службы по совести это неприемлемо", — отметили правозащитники.

Представитель организации Connection eV Руди Фридрих подчеркнул, что "отказ от участия в войне по соображениям совести — это право человека, даже в условиях войны".

Украинские беженцы в Германии

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал украинских беженцев искать себе работу. Он надеется, что количество людей, которым оказывается помощь, будет сокращаться.

Также мы писали, что народный депутат Георгий Мазураш рассказал, как вернуть всех беженцев из-за границы. По его словам, следует отменить какие-либо ограничения на выезд. Кроме того, известно, сколько украинцев согласно результатам опроса готовы вернуться домой.

Германия
закон
украинцы
беженцы
документы
война в Украине
війна

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