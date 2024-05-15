Скільки біженців можуть повернутися назад в Україну — результати опитування

Українські біженці за кордоном. Фото: Adobe

Переважна більшість біженців з Польщі, Німеччини та Чехії достатньо задоволені своїм життям у новій країні. Однак не виключено, що половина може повернутися назад до України.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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Відтак, згідно з результатами опитування, близько 66% швидше або повністю задоволені своїми умовами життя у новій країні. Незадоволені — 26% респондентів, ще 8% вагаються з відповіддю.

Результати опитування. Фото: КМІС



Чи будуть українські біженці отримувати громадянство іншої країни

Також у респондентів запитали, чи хотіли б вони отримати громадянство іншої країни. Так, 7% опитаних вже мають відповідний документ, а ще 12% подали документи і чекають на рішення.

Водночас, 34% кажуть, що не планують цього робити. Зрештою, 45% хоч і не подавали документи, але загалом хотіли б отримати громадянство іншої країни.

Результати опитування. Фото: КМІС

Нагадаємо, у Нідерландах влада планує змінити правила для українських біженців, а саме працевлаштованих громадян, які проживають у безкоштовних муніципальних притулках.

Тим часом у Швейцарії представили проєкт плану повернення українців, які мали там тимчасовий притулок, додому. Згідно з ним, на такі цілі пропонують надавати допомогу до 4 тис. євро.