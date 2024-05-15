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Скільки біженців можуть повернутися назад в Україну — результати опитування

15 травня 2024 12:24
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Козюк Тетяна
редактор
Скільки біженців можуть повернутися назад в Україну — результати опитування
Українські біженці за кордоном. Фото: Adobe
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Переважна більшість біженців з Польщі, Німеччини та Чехії достатньо задоволені своїм життям у новій країні. Однак не виключено, що половина може повернутися назад до України. 

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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Відтак, згідно з результатами опитування, близько 66% швидше або повністю задоволені своїми умовами життя у новій країні. Незадоволені — 26% респондентів, ще 8% вагаються з відповіддю. 

Біженці за кордоном
Результати опитування. Фото: КМІС


Чи будуть українські біженці отримувати громадянство іншої країни

Також у респондентів запитали, чи хотіли б вони отримати громадянство іншої країни. Так, 7% опитаних вже мають відповідний документ, а ще 12% подали документи і чекають на рішення.

Водночас, 34% кажуть, що не планують цього робити. Зрештою, 45% хоч і не подавали документи, але загалом хотіли б отримати громадянство іншої країни.

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Результати опитування. Фото: КМІС

 

Нагадаємо, у Нідерландах влада планує змінити правила для українських біженців, а саме працевлаштованих громадян, які проживають у безкоштовних муніципальних притулках.

Тим часом  у Швейцарії представили проєкт плану повернення українців, які мали там тимчасовий притулок, додому. Згідно з ним, на такі цілі пропонують надавати допомогу до 4 тис. євро.

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