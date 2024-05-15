Скільки біженців можуть повернутися назад в Україну — результати опитування
Переважна більшість біженців з Польщі, Німеччини та Чехії достатньо задоволені своїм життям у новій країні. Однак не виключено, що половина може повернутися назад до України.
Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Чи задоволені українські біженці умовами життя за кордоном
Відтак, згідно з результатами опитування, близько 66% швидше або повністю задоволені своїми умовами життя у новій країні. Незадоволені — 26% респондентів, ще 8% вагаються з відповіддю.
Чи будуть українські біженці отримувати громадянство іншої країни
Також у респондентів запитали, чи хотіли б вони отримати громадянство іншої країни. Так, 7% опитаних вже мають відповідний документ, а ще 12% подали документи і чекають на рішення.
Водночас, 34% кажуть, що не планують цього робити. Зрештою, 45% хоч і не подавали документи, але загалом хотіли б отримати громадянство іншої країни.
Нагадаємо, у Нідерландах влада планує змінити правила для українських біженців, а саме працевлаштованих громадян, які проживають у безкоштовних муніципальних притулках.
Тим часом у Швейцарії представили проєкт плану повернення українців, які мали там тимчасовий притулок, додому. Згідно з ним, на такі цілі пропонують надавати допомогу до 4 тис. євро.
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