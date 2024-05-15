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Сколько беженцев могут вернуться назад в Украину — результаты опроса

15 мая 2024 12:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько беженцев могут вернуться назад в Украину — результаты опроса
Украинские беженцы за границей. Фото: Adobe
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Подавляющее большинство беженцев из Польши, Германии и Чехии достаточно удовлетворены своей жизнью в новой стране. Однако не исключено, что половина может вернуться обратно в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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Следовательно, согласно результатам опроса, около 66% быстрее или полностью удовлетворены своими условиями жизни в новой стране. Недовольны — 26% респондентов, еще 8% затрудняются ответить.

Беженцы за границей
Результаты опроса. Фото: КМИС


Будут ли украинские беженцы получать гражданство другой страны

Также у респондентов спросили, хотели бы получить гражданство другой страны. Так, 7% опрошенных уже имеют соответствующий документ, а еще 12% подали документы и ждут решения.

В то же время 34% говорят, что не планируют этого делать. В конце концов 45% хоть и не подавали документы, но в целом хотели бы получить гражданство другой страны.

null или планируют беженцы возвращаться домой
Результаты опроса. Фото: КМИС

 

Напомним, в Нидерландах власти планируют изменить правила для украинских беженцев, а именно трудоустроенных граждан, проживающих в бесплатных муниципальных приютах.

Тем временем в Швейцарии представили проект плана возвращения украинцев, имевших там временное убежище, домой. Согласно ему, на такие цели предлагают оказывать помощь до 4 тыс. евро.

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